Ферзиково, Калужская область, 29 июля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Нарушения при организации летнего лагеря в школе выявлены прокуратурой в Ферзиковском районе Калужской области. Об этом 29 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора района Игорь Гринев.

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По его словам, в нарушение требования законодательства о пожарной безопасности, на момент проверки дверь эвакуационного выхода в помещении для детей была заперта. Оценку качества приготовленных блюд проводила комиссия, не имеющая в своем составе медицинского работника, а зелень, используемая в питании детей, лабораторных исследований, подтверждающих ё качество и безопасность, не проходила. Кроме того, вход на территорию летнего лагеря находился в открытом состоянии, что позволяло проникнуть туда посторонним лицам.

По результатам прокурорской проверки должностное лицо, отвечающее за работу детского лагеря, привлечено к дисциплинарной ответственности.