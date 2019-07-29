Москва, 29 июля, 2019, 14:39 — ИА Регнум. «Сенсационная» новость, приписываемая изданием РИА Новости китайскому журналисту, что российский остров Сахалин якобы ранее принадлежал Китаю, оказалась построена вокруг статьи китайского блогера.

Ash Kyd Китайский ноутбук

Так, китайский автор считает, что некогда остров Сахалин принадлежал Китаю, а в пользу этого якобы говорит стела, найденная на Сахалине, на которой написано поздравительное стихотворения шестого маньчжурского императора династии Цинь Цяньлуна самому себе по случаю семидесятилетия.

«Потеря» же Сахалина, по словам автора, оставила пятно на репутации Цяньлуна, а слова императора о собственном величии не просто оказались разбиты о сей прискорбный «факт», но даже привели к потере лица.

Написанное могло бы действительно впечатлить, а также возбудить справедливые опасения в патриотической среде, если бы оно было опубликовано на страницах официальных китайских изданий.

В действительности же, российское издание ссылается на агрегатор новостей и интернет-площадку Sohu, что равносильно тому, чтобы сослаться на «Яндекс» или Google. А во-вторых, сама площадка ссылается на блог с говорящим названием «Большая историческая язва (насмешка)», в подзаголовке которого указывается, что автор специализируется на «срывании исторических покровов».

Отдельно стоит отметить, что Китай никогда не имел ни малейшего повода считать Сахалин своей территорией, что не мешает, конечно, разного рода китайским блогерам фантазировать на тему экспансии. Тем не менее, этим фантазиям запросто могут быть подвержены и китайские элитарии.

Особенно опасно, если Китай вдруг захочет переосмыслить наследие монгольского государства Юань (что-то вроде Золотой Орды), которое ассоциируется с ханом Хубилаем. Впоследствии китайская историческая наука назвала этот период с 1271 по 1368 годы династией Юань. Династия владела частью территорий, входящих сейчас в состав Дальнего Востока России. Но даже тогда никакой речи о владении Сахалином не было.

Отношение в Китае к монгольским завоевателям при этом, мягко говоря, неоднозначное, что не исключает возможности того, что Китай обратится к этому периоду. Но об этом можно будет узнать из официальных печатных изданий Поднебесной, которые подконтрольны Компартии Китая (такое уже бывало неоднократно), а не из блогов на историческую тематику.