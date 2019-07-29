Оренбург, 29 июля, 2019, 14:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области минлесхоз запретил населению посещать леса. Также под запрет попало проведение культурно массовых мероприятиях в лесных зонах и проезд транспорта по территории лесных массивов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

(сс) skeeze Лесной пожар

Приказ министерства начал действовать с 26 июля. Его действие продлится 21 календарный день.

Напомним, В Оренбуржье с 30 апреля введен особый противопожарный режим. На территории области зафиксирован рост случаев пожаров, как степных, так и лесных. По состоянию на 24 июля (с начала 2019 года) произошло 1200 травяных пожаров (рост 18%) и 150 — лесных (рост 50%).