Москва, 29 июля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Члены террористических группировок предпринимают усилия для того, чтобы дискредитировать действия России в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 29 июля, на брифинге в Минобороны РФ заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белые каски

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По его словам, боевики развязали целую дезинформационную кампанию против РФ.

«Утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам в Идлибской зоне деэскалации», — уточнил Рудской.

По его словам, ложную информацию из Идлиба распространяют «Белые каски», которые снимают постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

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Как сообщало ИА REGNUM, одна из последних таких дезинформаций, распространённая «Белыми касками», касалась удара по овощному рынку на северо-западе Сирии, в результате которого погибли 19 человек, который якобы был нанесён российскими самолётами. Эту «новость» опубликовали некоторые западные СМИ, в том числе телеканал France24. В Минобороны РФ эти сообщения опровергли, отметив, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе — в населённом пункте Мааррат ан-Нууман Сирийской Арабской Республики — не выполняла.