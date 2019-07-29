Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга получили возможность сообщать о пропавших и найденных животных при помощи сервиса Petfinder, разработанного в компании «Яндекс».

Жду хозяина

Сервис позволяет выбрать точное место, в котором сбежала собака или кошка, указать пол, породу, приметы животного, кличку и другую информацию.

Пользователи сервиса, находящиеся неподалёку, смогут получать информацию через сеть «Яндекса» и сообщать владельцам о находке. Объявление будет показываться на сайтах и рекламной сети тем пользователям, которые находятся поблизости и могли видеть животное или сами потеряли питомца в указанном районе.

Добавим, за последний год пользователи «Яндекса» сделали свыше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках.