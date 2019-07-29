Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2019 года составил 104,9% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Таким образом, городская промышленность в первом полугодии текущего года выросла почти на 5%, что превышает среднероссийские показатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

Как отмечают власти Петербурга, самые высокие высокие темпы роста отмечены в таких отраслях, как производство специализированных транспортных средств и оборудования, в том числе судостроение (прирост в 32%), выпуск напитков (прирост в 20%), производство электрического оборудования (прирост в 16,8%), производство машин и оборудования (прирост в 15,7%), производство автотранспортных средств (прирост в 10,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года ИПП в Петербурге составил 105% к уровню 2017 года. Рост производства в Северной столице продолжается, не прерываясь, с 2016 года.

На долю городской промышленности сегодня приходится более трети от оборота всех организаций Петербурга и свыше 20% валового регионального продукта и налоговых платежей в городской бюджет. На промышленных предприятиях Северной столицы работает около 350 тысяч человек.