Москва, 29 июля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Между собой жители Донбасса называют президента Украины Владимира Зеленского«клоуном». Об этом при помощи телемоста сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Представитель народной республики отметил, что таким прозвищем нового украинского лидера называют жители той части Донбасса, которая находится под контролем украинских боевиков.

«Сейчас ситуация, можно сказать, у нас нормализовалась. Как дальше будет ситуация развиваться, видно будет по тому, какая партия — войны или мира — будет побеждать. Кстати, те люди, которые живут в той части Донбасса, которую контролирует украинская армия, нынешнего президента называют «клоуном», — сообщил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что привычка Зеленского радовать публику мешает ему полноценно управлять государством.