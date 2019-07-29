Чита, 29 июля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании сегодня, 29 июля, поручил провести служебные проверки в отношении должностных лиц, допустивших недобросовестную работу подрядчиков во время и после проливных дождей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Как выяснилось на совещании, жители Читы жаловались на протекание крыш в многоквартирных домах, где ранее был сделан капитальный ремонт.

«Проводите служебные проверки, принимайте решения и устраняйте проблемы», — заявил Осипов.

Служебная проверка назначена и в отношении должностных лиц, допустивших срывы сроков государственных контрактов на разработку проектно-сметной документации для строительства гидротехнических сооружений в Могзоне в рамках национальной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 гг.» .