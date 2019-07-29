Сухум, 29 июля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. На полигоне Цабал в Абхазии стартовали учения военнослужащих разведывательных подразделений российской военной базы, передает 29 июля телеканал «Звезда».

Mil.ru Разведчики на учениях в Абхазии

Во время военных учений разведчики выполнят учебно-боевые и специальные задачи в горно-лесистой местности.

Так, на одном из этапов военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, скрывающуюся в горной местности. В рамках выполнения задания военнослужащие устроили условному противнику засаду с последующей ликвидацией. Разведчики использовали автоматы АК-74, пехотные пулеметы «Печенег» и ВСС (винтовки специальные снайперские).

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля по 9 августа в Грузии проходят военные учения членов и партнёров НАТО с участием 3 тыс. военнослужащих из 14 стран. На фоне этого на территории Южной Осетии, Абхазии, Армении и России начались учения 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа.