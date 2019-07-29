Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Если у Фонда дольщиков в том или ином городе есть возможности предоставить дольщикам готовое жилье, то отчего бы и не пойти таким путем, такой подход логичен, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июля, генеральный директор компании «Петрополь» Марк Лернер, комментируя инициативу вице-премьера Виталия Мутко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Ранее Мутко заявил РИА Новости, что он поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры «в готовых или близких к завершению домах». Для этого потребуется внести изменения в законы, что может быть сделано осенью. Такой подход будет использоваться в том случае, если у Фонда дольщиков в конкретном городе будут свободные квартиры в других объектах, пояснил Мутко.

«Поставлена благая цель. Все остальное — возможные механизмы реализации, юридические и законодательные схемы — пока комментировать невозможно, все это нуждается в уточнении. Как именно все это будет происходить? Насколько прозрачно?

Конечно, если у конкретного фонда есть свободные квартиры, то отчего бы не вывести из-под удара дольщиков. Для этого требуется прежде всего политическая воля — судя по заявлениям Мутко, она присутствует. Далее потребуется разработать законодательный механизм — будем рассчитывать, что и с этим проблемы не будет», — отметил Марк Лернер.