Москва, 29 июля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Бензин в европейских странах стоит в полтора-два раза дороже, чем в России. Это не секрет. Но для доступности бензина цена — лишь одна половина проблемы. Вторая — это уровень доходов потребителей топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По его словам, средняя зарплата в ЕС в 3−4 раза выше среднероссийской. Разница внутри Евросоюза значительная, что, собственно, обусловило градацию доступности топлива, отраженную в рейтинге.

«Так, несмотря на самый дорогой бензин в Нидерландах, Дании и Норвегии, эти страны всё же вошли в первую пятерку по его доступности. А Россия и Казахстан, несмотря на относительную дешевизну топлива, только в конце второго десятка», — отметил эксперт.

В России бензин не дорогой, «просто денег нет»

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг стран с самым доступным бензином. Согласно рейтингу, самый доступный для населения бензин продается в Люксембурге.

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