Симферополь, 29 июля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Штрафы и уголовное преследование не помогут решить проблему насилия в семьях. Такое мнение 29 июля в эфире крымского радио высказала уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

Anemone123 Ссора

«Если штрафовать за каждый синяк, в итоге дети и будут страдать, потому что семьи у нас не очень богаты. В этом плане надо взвешенно подходить. У нас уже есть ответственность за побои, оскорбления, истязания, но это общие нормы. Согласно статистике, усиление наказания никогда не снижает количество преступлений», — отметила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева заявила, что в современном обществе нет понимания того, какие должны быть воспитательные и образовательные программы, поэтому у нас вырастают молодые люди, которые жалеют различных преступников.

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