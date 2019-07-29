Берлин, 29 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Группа видеоблогеров The YouTube Union объединилась с крупнейшим профсоюзом ЕС IG Metall с целью повлиять на администрацию YouTube и добиться от него большей «прозрачности» в правилах видеосервиса. Об этом 29 июля сообщил портал Engadget.

Профсоюз

Новая инициатива активистов получила название FairTube, при помощи нового инструмента они хотят заставить платформу вести себя более «прозрачно» в таких областях, как принятие правил и вынесение решений на их основе. Особенно это касается вопросов монетизации видео.

Главой нового объединения стал блогер Йорг Справе (Jörg Sprave), который имеет более 2 млн подписчиков. Он решил сдвинуться в сторону активизма после того, как подвергся репрессиям со стороны администрации YouTube из-за роликов с оружием, несмотря на то, что они не нарушали правила платформы.

Активисты заявили, что если через 24 дня (к 23 августа 2019 года) руководство сервиса не ответит на их требования, они проведут юридическую экспертизу его действий и обратятся к властям Евросоюза.

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Напомним, профсоюз IG Metall является одним из старейших профсоюзов Германии. Он был основан 1 сентября 1949 г. Его членами в том числе являются сотрудники предприятий, работающих в области производства электротехники, пластмасс, текстиля, а также в области информационных технологий.