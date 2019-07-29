Москва, 29 июля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. В Москве в 2022 году построят дублёр Боровского шоссе, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

По его словам, проектирование новой дороги уже началось и продлится до первого квартала 2020 года.

«Дублёр протянется от улицы Новоорловская в районе Ново-Переделкино, пересечёт трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» и примкнёт к трассе «город Московский — деревня Рассказовка» в районе жилого комплекса «Рассказовка». Длина дороги составит 2,1 км», — сказал он.

Новая трасса будет четырёхполосной, максимальная разрешённая скорость движения составит 80 км/ч. Наиболее сложным элементом станет эстакада длиной 75 метров над дорогой «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».