Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Концерт группы «Чайф» в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге был прекращён из-за драки перед сценой и распылённого газа, передаёт 29 июля издание «Neva Today».

Алексей Колчин ИА REGNUM Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Группа молодых людей в тельняшках подралась с одним из гостей праздника на Дворцовой площади, который в свою очередь распылил газовый баллончик. Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин со сцены попытался утихомирить участников драки, но в итоге завершил выступление.

«То, что ему по (лицу) накидали, это нормально. А как он газовый баллон пронес и как его проверяли — вот это меня беспокоит, серьезная ведь штука», — прокомментировал инцидент гитарист группы Владимир Бегунов.

Информации о пострадавших из-за случившегося пока нет. Детали происшествия выясняются.