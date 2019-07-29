Компания Audi представила новую версию А1 Sportback
Берлин, 29 июля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Audi представила новую версию компактного ситикара А1 Sportback. Об этом 29 июля сообщается на портале SpeedMe.
Новый автомобиль получил название A1 Citycarver. Citycarver спроектирован как городской автомобиль. Однако в случае необходимости на нём можно ездить и по пересеченной местности. Для этого автопроизводители увеличили клиренс авто на 50 мм за счёт приподнятой подвески и увеличенных колес.
Сообщается, что внешний вид A1 Citycarver претерпел некоторые изменения. Новинка получила защиту днища, стальные элементы спереди и сзади авто, а также массивные боковые панели и пластиковые накладки колесных арок. Кроме того, автопроизводители снабдили машину радиаторной решёткой восьмиугольной формы.
По информации портала, самым мощным мотором в линейке агрегатов новинки является 200-сильный двигатель объёмом 2,0 л с турбонаддувом.
Напомним, автокомпания Audi создала модель A8 с активной подвеской с функцией прогнозирования. Управление подвеской осуществляется через электромеханический привод, что позволяет менять клиренс под конкретную ситуацию на дороге.
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