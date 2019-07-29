Москва, 29 июля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Привычка президента Украины Владимира Зеленского развлекать публику мешает ему управлять государством. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Для меня поведение Зеленского ничуть не удивительно. А что вы хотели, человек всю свою жизнь развлекал и развлекался. Вы хотите, чтобы он за два месяца переделал свою жизнь и научился управлять, относиться к управлению государством серьёзно? Нам было очевидно, что это некомпетентный человек, не профессионал, и ему придётся учиться», — сообщила эксперт.

Сейчас президент пытается поменять одну модель своей жизни на другую, но у него пока это плохо получается, считает Бондаренко.

«Этот человек не привык сидеть на длинных совещаниях, общаться с чиновниками», — отметила бывший депутат Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, в команде Зеленского анонсировали возобновление российско-украинских переговоров по закупке и транзиту газа.