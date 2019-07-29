Новосибирск, 29 июля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на выборах мэра Новосибирска, отказано — троим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К.Артём.1 Мэрия Новосибирска

Отказано в регистрации одному кандидату от партии — «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу» — главе крестьянско-фермерского хозяйства Алексею Южанину и двоим самовыдвиженцам: временно неработающему новосибирцу Анатолию Бабаеву и управляющему ИП Везнер С. И. Андрею Везнеру.

Зарегистрированы индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); бывший вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ); депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); житель Искитимского района, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»).

Ранее от участия в избирательной кампании по выборам мэра Новосибирска отказался председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий, заявив, что вовремя одумался.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»), которому избирательная комиссия Новосибирска отказала в регистрации, уже заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.