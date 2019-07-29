Зачем официоз России транслирует маргинальные претензии из Китая на Сахалин
Южно-Сахалинск, 29 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Главная тема для расследования состоит не в том, почему один из китайских пользователей Сети предъявил претензию на Сахалин, а в том, зачем главный официоз России транслирует эти маргинальные претензии, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 29 июля, комментируя сообщения о высказывании одного из блогеров агрегатора новостей и блогов Sohu.
Ранее РИА Новости сообщили, что блогер написал: «Пекин сожалеет об утрате Сахалина», поскольку остров «богат природными ресурсами», в частности нефтью. В записи блогера также упомянуто, что Сахалин был передан Китаем Российской империи в середине XIX века и что после Русско-японской войны южная часть острова «отошла к Японии» и вернулась в состав России (СССР) после Второй мировой войны.