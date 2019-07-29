Москва, 29 июля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 29 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 29 июля на сайте организации.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Рублёв поднялся с78-го на 49-е место в рейтинге ATP после того, как дошёл до финала турнира в Гамбурге, где проиграл грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили.

Среди российских теннисистов лучшим является Карен Хачанов, который сохранил за собой восьмое место. А Даниил Медведев опустился с 9-го места на 10-е.

Лидером рейтинга по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идёт испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер.

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