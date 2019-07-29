Лаишевский район, Татарстан, 29 июля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Вблизи города Лаишево двух девушек унесло от берега по реке Кама на надувном матрасе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Татарии.

(сс) CWitte Река

По данным ведомства, уносившийся по реке матрас с людьми заметил житель Татарии, который пролетал над местом бедствия на легкомоторном самолёте. Он и сообщил о происшествии.

Двух двадцатилетних жительниц Казани спасли в 2,5 км от берега государственные инспекторы районного участка Центра ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам), выехав на моторной лодке. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

В управлении подчеркнули, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на воде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, год назад в Краснодарском крае спасли двоих мужчин, которых на матрасе отнесло в море. Пропавших, которые провели в море более 18 часов, заметили с вертолёта. Из видимых повреждений молодые люди получили лишь солнечные ожоги.