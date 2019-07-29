Самозанятые: обратно «в тень» уйти не удастся
Москва, 29 июля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Правительство России и дальше будет распространять опыт выявления самозанятых граждан. С каждым годом к «эксперименту» будут постепенно присоединяться все регионы России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.
Для самозанятых граждан текущий налоговый режим выгоден. Налог очень маленький, но легализация доходов дает большой бонус в виде подтверждения дохода. Особенно там, где это необходимо, например, при подаче документов на кредиты, покупку зарубежной недвижимости и т.д.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Ростовская область присоединится к российским регионам, в которых проходит эксперимент с налогообложением для самозанятых.
Читайте также: Ростовская область готовится выявлять самозанятых граждан