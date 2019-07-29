Тбилиси, 29 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Грузинская авиакомпания «Georgian Airways» из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией уже понесла убытки на сумму около $25 млн. Об этом говорится в специальном заявлении авиакомпании, распространенном через грузинские СМИ 29 июля.

(сс) Max Benidze Самолет авиакомпании «Georgian Airways»

По информации администрации «Georgian Airways», после того, как российское руководство отменило прямые авиарейсы с Грузией, пассажиры вернули авиакомпании 80% уже реализованных билетов, а число закупаемых авиабилетов с тех пор резко сократилось.

В связи с создавшейся ситуацией менеджмент авиакомпании обратился к правительству Грузии с просьбой о поддержке, и в ответ на эту просьбу правительство постановлением от 24 июля текущего года внесло изменения в свое же постановление от 5 сентября 2017 года «Об утверждении специального порядка закупки товаров и услуг ООО Объединение аэропортов Грузии».

Этим документом к уже действующей между правительством и компанией программе стимулирования закупок добавлены новые положения, согласно которым для стимулирования перевозок пассажиров из Тбилисского и Батумского аэропортов через Ереван в направлении России и обратно (а именно эти направления определены новым постановлением как приоритетные) на каждого пассажира правительство выделяет около 90 евро. В сумме стоимость программы стимулирования закупок не должна превысить 600 тысяч евро.

Судя по заявлению авиакомпании «Georgian Airways», выделенной правительством суммой воспользуется эта авиакомпания, так как от Грузии именно она и осуществляет перевозки пассажиров в направлении России.

Напомним, что решение о приостановке прямых авиарейсов с Грузией правительство России приняло после того, как в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. Поводом для этих акций послужил визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в статусе президента Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь 26-ю сессию ассамблеи.

Начавшееся в парламенте Грузии 20 июня утром заседание МАП сорвали соратники экс-президента Саакашвили, которые одновременно созвали у здания парламента митинг своих сторонников. Акция проходила под лозунгами «Россия — оккупант», «Председателя парламента в отставку», «Главу МВД в отставку», «Досрочные выборы по пропорциональной системе» и некоторыми другими.

Часть этих требований правительство Грузии удовлетворило, в частности, покинул пост председатель парламента Ираклий Кобахидзе, а председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что следующие парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Но акции в Тбилиси на этом не прекратились, и хотя стали малочисленными, продолжаются каждый день, начинаясь после 19:00 вечера и заканчиваясь за полночь.