Кампала, 29 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Города Африки столкнулись с санитарным кризисом, который неизбежно перекликается с кризисом городской инфраструктуры. Около 2,5 миллиардов человек, большинство из которых проживает в Африке или Азии, не имеют доступа к адекватным туалетам, передает VOA Africa со ссылкой на доклад ООН.

(сс) Simisa Кампала

Африка переживает демографический бум, не имеющий равных в мире, и миллионы человек переезжают в быстрорастущие города, общественные объекты в которых рушатся из-за небывалого уровня эксплуатации, передает радиокомпания.

Правительства все больше зависят от частного бизнеса и благотворительных групп, которые помогают справляться с человеческими отходами в городах, которые не в состоянии обслуживать такое число людей.

В Кампале, одном из самых быстрорастущих городов мира, проживает по меньшей мере 1,5 миллионов человек. В городе, однако, существует менее 800 платных туалетов и только 14 бесплатных, многие из которых ветхие, со стенами, часто испачканными фекалиями.

Городские канализационные системы Кампалы охватывают менее 10% населения, заявляют власти. Когда выгребные ямы и септики построены небезопасно, они представляют серьезную угрозу для здоровья населения. Они пропускают фекальные отходы, которые загрязняют болота и озеро Виктория, основной источник воды в городе, особенно в сезон дождей.

«Менее 50 процентов фекального шлама, образующегося в Кампале, безопасно попадает на очистные сооружения», — сказал Анджело Квитонда, инженер по канализации в правительстве Уганды.

Вспышки холеры и других заболеваний, передающихся через воду, являются обычным явлением в городе. Для решения проблемы в Кампале необходимо построить около 650 000 общественных туалетов, считают власти.

«Проблема санитарии очень велика, поэтому нам пришлось расставить приоритеты», — сказал Наджиб Батегания, чиновник из Кампалы по санитарии, который сказал, что власти в первую очередь сосредоточены на улучшении санитарии в государственных школах.

Решения проблемы в бедных регионах континента зачастую предоставляют частные компании.