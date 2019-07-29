Жуковский район, Калужская область, 29 июля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. 212 участников всероссийской команды «Молодёжка ОНФ» из 85 субъектов страны принимают участие в открывшемся в Жуковском районе Калужской области форуме «Рубеж».

Onf.ru На форуме «Рубеж»

Об этом 29 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Калужской области Дмитрий Рябов.

По его словам, участники «Рубежа» 2019 года — это молодые люди в возрасте от 18−35 лет, которые организуют акции «Молодёжки ОНФ»: работники предприятий, аграрии, учителя, врачи, юристы, предприниматели, госслужащие. В течение пяти дней они встретятся со спикерами федерального уровня — общественными деятелями, политиками, журналистами, телеведущими, известными спортсменами и артистами, для того, чтобы приобрести знания по стратегическому управлению, ситуативному лидерству, управлению эмоциями и главное — получить навыки работы в команде.

В рамках форума «Рубеж» представителей регионов также обучат состязаться в гребле на катамаранах, скалолазании, стрельбе из лука и оказании первой медпомощи. Всё это пригодится участникам для прохождения финального испытания. Она включит преодоление полосы препятствий, участка заболоченной местности, противотанкового рва и налаживание мостовой переправы через реку.

В первый день форума перед участниками выступили радиоведущая Анна Шафран и режиссер ВГИКа Владимир Панжев. .

Анна Шафран на лекции говорила о правильной аргументации, умении ясно и кратко излагать мысли: «Не жалейте себя и не оправдывайте. Если что-то не получается, то переводите в позитив. Любая внештатная ситуация — это приобретенный опыт, который помогает стать круче. Необходимо правильно мыслить, правильно мечтать, правильно ставить цели. В нашей жизни тысячи возможностей. Чтобы достичь цели — нужно их использовать. Страх — это деструктив, с ним нужно бороться».

Владимир Панжев погрузил участников в магию кино и телеиндустрии. Он рассказал, как шла работа над главным детским юмористическим журналом «Ералаш» (с 1991 г. Панжев — главный режиссер-постановщик «Ералаша»). Он уверен, что сегодня почти каждый может создавать интересный видеоконтент.

«Вопрос в том, что за ним стоит. Горит дом, внутри находятся люди, а случайные прохожие вместо того, чтобы помочь, стоят и снимают на телефон и выкладывают в социальные сети. Или селфи на фоне трагедии других людей. Вы должны видеть грань и не переходить ее. Вы снимаете событие. Ценность того, что вы снимаете, лежит в происходящем, а не в том, что вы находитесь в ситуации. Вы пришли для того, чтобы решить ситуацию, а не быть свидетелем. Это принципиально разные вещи и надо их различать», — объяснил Владимир Панжев.

Итоги дня подвел руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, отметив, что ключевым показателем в работе и жизни является надежность: «Когда работаешь в одной команде, надеешься на каждого и видишь результат — это отлично. Будьте надежными и настоящими!».