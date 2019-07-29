Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке WTA
Москва, 29 июля, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 29 июля опубликована на сайте организации.
(сс) robbiesaurus
Анастасия Потапова
Потапова поднялась с 97-й на 75-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло — лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти, второй идёт румынка Симона Халеп, третья — Каролина Плишкова из Чехии.
Лучшая из российских теннисисток Вероника Кудерметова занимает 38-ю место.
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