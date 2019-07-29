Москва, 29 июля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения ряда СМИ о рассмотрении нижней палатой парламента инициативы о запрете покупки автомобиля без гаража или парковочного места, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан», — сказал Володин.

Он также указал на противозаконность фейковых новостей.

«Было бы правильно прекратить публиковать фейковые новости. Они противозаконны. А самое главное — создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей», — отметил спикер Госдумы.

Ранее в Госдуме уже опровергали сообщения СМИ об инициативе запретить покупать машины для тех граждан, у которых нет гаража или паркинга. В феврале пример приводился как фейковая новость и обсуждали методы борьбы с дискредитацией Госдумы.

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