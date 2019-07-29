Москва, 29 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Известная китайская торговая интернет-площадка AliExpress будет поставлять непродовольственные товары в российские магазины, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

Одежда

По его словам, в ближайшее время для работы с юридическими лицами AliExpress создаст отдельный сайт или приложение. В настоящее время компания ищет партнеров и обсуждает условия работы.

Отмечается, что пока для заказа будут доступны сезонный ассортимент, аксессуары, а также одежда и товары для дома и сада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что AliExpress заключила соглашение с компанией Х5 Retail Group, согласно которому она будет доставлять товары в её магазины. В магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» будут установлены специальные постаматы.

Читайте также: Российские продавцы смогут торговать на китайской AliExpress