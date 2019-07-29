Троицкий район, Челябинская область, 29 июля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. На Южном Урале осуждён бывший глава управления ЖКХ Троицкого муниципального района. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного челябинского управления СКР.

Оноре Домье. Знаменитое дело

Он был признан виновным в получении взятки. Следствие считает, что размер вознаграждения от бизнесменов составил 190 тысяч рублей. Взамен от него ожидали покровительства в связи с выполнением муниципальных контрактов.

Преступление раскрыли полицейские. Экс-чиновник получил три года условно и на три года лишён права занимать муниципальные и государственные должности.