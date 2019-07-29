Москва, 29 июля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй завершает свою миссию в России. Пост, который он занимал на протяжении последних десяти лет, Хуэй должен покинуть в начале августа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ли Хуэй. Церемония награждения Орденом Дружбы

Подводя итоги десятилетней работы на ответственном дипломатическом посту, дипломат отмечает, что это время «китайско-российские контакты на высоком уровне были исключительно плотными».

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«Сейчас я готовлюсь покинуть этот пост, попрощаться с друзьями, с которыми моя работа свела меня за эти годы. Хоть и трудно расставаться, но я могу с гордостью сказать: это были самые незабываемые десять лет из всего времени моего служения на дипломатическом поприще, — приводит ТАСС слова представителя дипмисси. — Поистине золотые десять лет, когда китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства вошли в новую эпоху».

Добавим, что новым представителем Пекина в РФ станет нынешний заместитель министра иностранных дел страны Чжан Ханьхуэй.