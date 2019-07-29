Москва, 29 июля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в узком краткосрочном диапазоне. При этом тренд, который сформировался с начала лета в целом остается бычьем. Неопределенность на рынке сформировалась в следствие двух глобальных противодействующих факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С одной стороны, баланс предложение продолжает регулироваться сделкой ОПЕК+, которой участники четко придерживаются. Также мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов. Это позволит поддержать спрос в том числе на нефть», — пояснил эксперт.

При этом сдерживающим фактором являются опасения замедления мировой экономики. Свои прогнозы замедления роста экономики накануне представил Международный валютный фонд, а также ряд рейтинговых агентств.

«Тем не менее, на этой неделе ситуация может проясниться после заседания ФРС США, а также данных с рынка труда. Если будут хотя бы намеки на рост экономики США, нефть может начать рост. Цель в рамках тренда — $68 за баррель», — полагает Капустянский.

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