Бишкек, 29 июля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В горах Чон-Алайского района Ошской области Киргизии пропал российский альпинист 1974 года рождения. Об этом сообщает издание 24. kg со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии.

(сс) Nihongarden Вид на пик Ленина из села Сары-Могол

По данным ведомства, мужчина выходил последний раз на связь 27 июля, спускаясь с пика Ленина на высоте 5 км. На поиски пропавшего мужчины направлено шесть сотрудников МЧС. Кроме того, в поисках задействованы спасатели компании «Ак-Сай Трэвел».

Отметим, пик Ленина является одной из самых высоких точек на Памире — 7134 метров. Он расположен в центральной части Заалайского хребта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в горах Кабардино-Балкарии пропали двое лыжников. Альпинисты заблудились в Эльбрусском районе на высоте 3400−3500 метров. Туристы вышли на связь со спасателями 27 мая.

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