Сеул, 29 июля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Южной Корее поднимут тарифы на отопление. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea District Heating Corporation.

(сс) Rowan Peter Квартиры

По их словам, цены на отопления будут увеличены на 3,79% с 1 августа 2019 года.

По предварительным данным, стоимость отопления квартир площадью 84 кв. м. увеличится на 1800 вон (~$1,52) в месяц.

Известно, что тарифы на отопление впервые увеличили спустя пять лет. В 2013 году цены на отопления были увеличены на 4,9%.

По данным представителей компании, тарифы на отопление были увеличены в связи с повышением тарифов на газ и реорганизацией системы налогообложения на энергию.