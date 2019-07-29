Липецк, 29 июля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Жительница Липецка, называющая себя художницей и «арт-терапевтом», на своей странице в соцсети опубликовала пост, в котором заявила, что детей, родившихся недееспособными, «нужно в роддоме умертвить». Пост вызвал массовую негативную реакцию пользователей Сети.

Никола Пуссен. Избиение младенцев. 1628

Пост был опубликован в соцсети «ВКонтакте» — к своему выводу «арт-терапевт» пришла после того, как на форуме «Матери России» провела мастер-класс для детей с ограниченными возможностями.

«Ко мне пришли с очень даже обычными возможностями и даже не скажешь, что дети больные. Правда, по некоторым было очень заметно, но они все же были хоть немного работоспособные… Глядя на совсем больных, я понимала, что гуманизма и любви у врачей совершенно нет…» — написала женщина.

«Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей, неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь, тоже сложно описать. Какая-то непонятная жизнь становится у самих родителей. Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны. Не нужно казаться добренькими, просто следует быть разумными», — рассуждает «художница».

В комментариях пользователи разразились гневными комментариями — так, автору поста напомнили о том, что подобным образом рассуждали нацисты. Отвечая комментаторам, сама поборница гуманизма призналась, что она относится к так называемым «чайлдфри» — сторонникам сознательного отказа от рождения детей. Впрочем, этим дело не ограничилось — позже женщина опубликовала еще один пост, в котором заявила, что «совершенно не стыдно за все мысли и слова».

При этом, отмечает «Комсомольская правда», женщина проводит занятия с особенными детьми, на ее странице есть посты, где она просит подписчиков купить ее авторскую раскраску, процент за которую она перечислит нуждающемуся в лечении.