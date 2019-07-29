Москва, 29 июля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Председатель Федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский считает, что Московский горизбирком оказался неспособен выполнить свои прямые обязанности по организации выборов в Мосгордуму, «доведя дело до острого общественного конфликта», потому оппозиция должна добиваться его роспуска. Это одно из восьми политических требований, которые, по мнению политика, следует выдвинуть оппозиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Григорий Явлинский

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Также среди требований фигурирует и принятие нового закона о выборах в Мосгордуму, согласно которому половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а половина по мажоритарной системе с выборами в два тура. Видит Явлинский и необходимость в досрочных выборах мэра Москвы в 2019 году, так как Сергей Собянин, по его словам, «не смог обеспечить безопасность жителей столицы».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля несистемная оппозиция пыталась провести в Москве у здания мэрии несанкционированный митинг протеста. Его участники таким образом пытались оказать давление на столичную избирательную комиссию с тем, чтобы она зарегистрировала в качестве кандидатов на выборах в Мосгодуму ряд граждан, которым ранее было отказано в регистрации. Среди этих граждан есть также сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального.