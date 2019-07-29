Москва, 29 июля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» изучил, куда россияне чаще всего звонят по ночам. Как сообщили в компании, для этого эксперты «Манго Телеком» проанализировали звонки, поступающие компаниям — клиентам оператора в период с полуночи до 6 утра.

Moneytalksnews.com Оператор бизнес-телефонии рассказал, куда чаще всего звонят по ночам

Больше всего ночных звонков получают службы такси. На втором месте — лечебные учреждения и аптеки. Немного уступают им ветеринарные клиники. Реже по ночам обращаются за доставкой еды и в охранные фирмы. Заметный пул звонков отмечается после двенадцати ночи — в компании оптовой торговли, в страховые компании и в банки. Интересно, что финансовый сектор представлен в списке в том числе микрофинансовыми организациями, а сфера развлечений — букмекерскими конторами.

«Манго Телеком» работает в 67 городах России, предоставляя сервисы виртуальной АТС и облачные инструменты для организации контакт-центров более чем 50 тысячам организаций всех основных сфер.

Согласно опросу «Левада-центра», за полночь ложатся спать 30% россиян, и большинство отходит ко сну в первые два часа после полуночи. Лишь 5% участников социологического исследования указали, что бодрствуют до 3 часов ночи. Опрос проводился по выборке как городского, так и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации.