Киев, 29 июля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. На Украине продолжается обсуждение инициативы президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Напомним, что, согласно запросу Зеленского, вопрос увольнения должно рассмотреть правительство Гройсмана на ближайшем заседании Кабмина, на этой неделе. Сам Кличко заявил, что новые власти «пытаются лишить жителей столицы Украины инструментов демократии и самоуправления, которые были внедрены и успешно работают». Более того, по его словам, попытки лишить реальных полномочий мэра столицы Украины могут разрушить всю систему местного самоуправления.

Нюанс ситуации в том, что Кличко является одновременно избранным мэром Киева и назначенным главой КГГА, а у Зеленского хотят развести эти две должности.

Политолог Юрий Гаврилечко в своем комментарии напоминает, что на самом деле явка избирателей во втором туре последних выборов мэра Киева составила 28,47, а Кличко победил, набрав 66,49% голосов проголосовавших киевлян.

«То есть его поддержали всего-то 18,93% избирателей столицы. Это я к тому, что когда вопят о том, что его нельзя увольнять с должности главы президентской администрации, являющейся исполнительной властью в Киеве, не посоветовавшись с «громадою», напоминаю: с киевлянами никто не советовался, когда его назначали! Так что логично будет и уволить его точно так же. Не советуясь», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман признал, что увольнение Кличко — это полномочия президента.

«Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций и не буду мешать президенту действующему», — пообещал он.