Ярославль, 29 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Жители одной из улиц Ярославля обнаружили не доставленные письма, почтовые извещения и квитанции прямо на улице. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, видео почтовой корреспонденции, брошенной в кустах, появилось в социальных сетях. На всех письмах и уведомлениях значатся адреса на улице Починки, расположенной в частном секторе Красноперекопского района Ярославля. Сама съемка была сделана днем в воскресенье 28 июля.

Скрин vk.com Выброшенные письма

Как сообщили ИА REGNUM, в управлении ФПС по Ярославской области, на данный момент вся выброшенная корреспонденция собрана и находится в почтовом отделении.

«Cотрудница, виновная в нарушении правил оказания услуг почтовой связи, будет уволена с предприятия. По данному факту проводится служебное расследование. Все сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в УФПС по Ярославской области.

В ближайшее время письма и квитанции, обнаруженные на улице, доставят адресатам.