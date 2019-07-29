Кемерово, 29 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В администрации Кемеровской области новое назначение — начальником областного департамента транспорта и связи стал Сергей Рубан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Кузбасса Сергей Рубан

Согласно официальным данным, уроженцу Мысков Сергею Рубану 42 года. Он окончил Томский государственный университет — по специальности «Менеджмент».

Рубан 19 лет работал в «Прокопьевском транспортном управлении». А с декабря 2018 по июнь 2019 был депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, председателем комитета по вопросам предпринимательства и инноваций.

Напомним, что в декабре 2018 года пост руководителя дкузбасского епартамента транспорта и связи покинул Евгений Курапов. Всё это время обязанности начальника департамента исполнял Дмитрий Антипов.