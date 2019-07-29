Нью-Дели, 29 июля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. К концу 2019 года Индия подпишет многомиллиардную сделку по покупке у США многоцелевых военных вертолетов MH-60 Romeo. Сообщается, что данная сделка по покупке 24 вертолетов будет оцениваться в более чем 2 миллиарда долларов.

MH-60 Romeo

Начальник штаба военно-морских сил Индии адмирал КарамбирСингх заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры с американскими партнерами. По его словам, сделка может быть завершена в ближайшее время.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», последняя попытка со стороны армии Индии приобрести эти вертолеты была сорвана в 2016 году. Тогда переговоры с американским вертолетостроительным предприятием Sikorsky не увенчались успехом из-за разногласий по общей сумме сделки.

Сообщается, что в августе 2017 года военно-морской флот Индии опубликовал запрос на 123 многоцелевых вертолетов. Часть из них будет произведена в стране в рамках программы «Make in India».