Киев, 29 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, заявляет представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Свое высказывание Герус сделал в интервью изданию «РБК-Украина», опубликованном сегодня, 29 июля.

«Газпром и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство. Я думаю, что сейчас оно уже очевидно, понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры», — заявил Герус.

Вместе с тем он дал понять, что новые власти Украины будут опираться на озвученное еще в начале 2018 года решение Стокгольмского арбитража, которое в Москве не признают.

«Согласно ему 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов», — заявил представитель Зеленского.

Также Герус заявил, что если Киев будет готов к худшему сценарию ближайшей зимой, то он, скорее всего, не состоится.

«Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита. Есть интерес европейских компаний по своп-сделкам, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напомним, что, согласно решению Стокгольмского суда, озвученному еще в начале 2018 года, Украина должна выкупать у России как минимум 5 млрд кубометров топлива по некой среднеевропейской цене. Российский монополист практически сразу заявил, что не согласен с решением суда и будет «всеми способами» отстаивать свои права. Согласно этому же решению, «Нафтогазу» положена компенсация в сумме $4,63 млрд за якобы недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

Напомним, что, согласно последним данным, Украина накопила 15,6 млрд кубометров газа из 20 млрд, необходимых для спокойного прохождения следующего зимнего сезона.