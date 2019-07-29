Липецк, 29 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Второй скейт-парк может появиться в Липецке — первый был открыт в парке Победы 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Липецка Скейт-парк

За две недели с момента открытия площадка в парке Победы завоевала громадную популярность молодых жителей Липецка — каждый день здесь катаются скейтеры, велосипедисты, самокатеры, здесь уже состоялись первые соревнования Street JAM 2K19.

Еще одна зона экстремальных видов спорта может появиться в другом месте — где именно, предлагается определить самим горожанам. В списке возможных площадок — набережная, площадь у дворца спорта «Звездный», парк Молодежный.