Красноярск, 29 июля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на севере региона. Видео с комментарием Усса появилось сегодня, 29 июля, на странице красноярской телекомпании «Афонтово» в соцсети «ВКонтакте». В частности, по словам губернатора, пожары в так называемой зоне контроля — это «естественное природное явление».

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В целом ситуацию Усс назвал сложной, но «не критичной». В основном пожары в зоне контроля (власти имеют право их не тушить, если такое решении примет специальная комиссия, основываясь на экономической нецелесообразности тушения и отсутствии опасности для населённых пунктов и объектов экономики — прим. ИА REGNUM ) действуют на труднодоступных территориях.

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«В основном это труднодоступная, горимая территория, где пожары происходят ежегодно не только у нас, но и во всем мире. Это такое, к сожалению, естественное природное явление. И поскольку это труднодоступная территория у нас, в Канаде, в США, в Мексике. Поскольку так получается, что эти пожары тушатся в основном естественным путём — выпадением осадков. Время подлета там, представьте себе, два-три часа», — комментирует Усс.

Он приводит в пример самолёт Бе-200, который, если даже привезёт к месту пожара 10 тонн воды, всё равно не изменит ситуации:

«Это не решает никаких проблем. И это огромные затраты».

Губернатор подчёркивает, что основная задача — не допустить подхода огня к населённым пунктам. В районе эвенкийских населённых пунктов Ванавара и Чемдальск «гипотетически такая опасность существует», там в настоящее время находятся более 500 пожарных, которые «работают на кромке».

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Что касается задымления от лесных пожаров, Усс подчёркивает, что передвижные лаборатории «уже совершили порядка 170 рейдов». Губернатор ссылается на Гидромет, который «отмечает, что даже в такие тяжёлые для людей критические дни, когда было безветрие или ветер с севера, на самом деле оснований для введения режима НМУ (неблагоприятных метеоусловий — прим. ИА REGNUM ) не было».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 29 июля, по данным регионального минлесхоза, зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 984,9 тыс. га. Задымление от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области дошло даже до Урала.

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Тем временем петицию за введение на территории Сибири режима ЧС из-за лесных пожаров, опубликованную в интернете неделю назад, к 29 июля подписали уже более 300 тысяч человек.