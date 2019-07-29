Калуга, 29 июля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. 34 проверочных мероприятия было проведено за шесть месяцев 2019 года калужскими таможенниками уже после выпуска товаров. По итогам этих проверок дополнительно начислено в казну более 136 миллионов рублей. Также возбуждено два уголовных дела и 20 дел об административных правонарушений. Об этом 29 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне.

Ctu.customs.ru Схема таможенного контроля

По информации ведомства, по результатам только одной такой таможенной проверки организации, которая зарегистрирована на территории калужского региона было дополнительно начислено более 44 миллиона рублей.

В своей работе, калужские таможенники активно взаимодействуют с федеральной налоговой службой России, выявляя различные схемы уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.