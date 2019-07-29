Москва, 29 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае пожарами охвачено 950 тыс. га, в опасной зоне находятся три населенных пункта.

Лесной пожар

«На сегодняшний день пожарами охвачено 960 тысяч гектар в крае. В тушении задействовано 609 человек плюс 400 человек из краевого МЧС, также 21 единица техники. Буквально вчера из Чебоксар переброшены дополнительно 85 человек», — сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook по итогам встречи с главой МЧС края Игорем Лисиным.

Всего действует 17 пожаров вблизи населенных пунктов.

«В опасной зоне находятся населенные пункты Куюмба, Ванавара, Усть-Камо», — отметил парламентарий.

В Богучанский район направлено дополнительно 45 человек. Основные усилия брошены на работу по защите населенных пунктов от пожаров. Личный состав, задействованный на тушение, независимо от муниципального, краевого, федерального подчинения делает все возможное, отметил депутат.