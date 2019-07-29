Сеул, 29 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В 2018 году объем экспорта фармацевтических препаратов из Южной Кореи превысил 5 трлн вон (~$4,22 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.

Таблетки

Согласно опубликованным данным, экспорт фармацевтических препаратов из Южной Кореи увеличился на 14,8% по сравнению с 2017 годом.

В частности, экспорт биопрепаратов — на 13,9%, до 1,55 млрд вон (~$1,3 млн).

Известно, что в 2018 году больше всего биопрепаратов было экспортировано в Европу (~$909,79 млн), в Азию (~$155,14 млн), в Северную Америку (~$125,82 млн).

Согласно данным Управления по контролю качества продуктов и лекарств, в 2018 году общий объем экспорта лекарственных препаратов составил 21,15 трлн вон (~$17,72 млрд), что на 3,7% больше, чем в 2017 году.