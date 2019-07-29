Анкара, 29 июля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В письменном заявлении Министерства иностранных дел Турецкой Республики указано, что Турция считает решение Совета Безопасности ООН о продлении размещения миротворческого контингента на Кипре ещё на 6 месяцев не соответствующим интересам Северного Кипра. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано, что Турция полностью поддерживает позицию Северного Кипра, который считает, что решение Совбеза не скажется на мирном урегулировании положительным образом. По словам турецкого внешнеполитического ведомства, главной причиной напряжённости в регионе является нежелание Республики Кипр делиться с Северным Кипром природными богатствами острова. В МИД Турции отметили, что если в такой позиции греческой общины Кипра не произойдет изменений, то в условиях фактического отсутствия политического равенства сторон начать конструктивный переговорный процесс не представляется возможным.