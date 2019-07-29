Анкара, 29 июля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Обеспечение продовольственной безопасности является для нас вопросом безопасности национальной. По существу, для нас нет разницы между покупкой пшеницы или оружия из-за рубежа для нашего внутреннего рынка».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «Исторически сложилось так, что главными занятиями нашего народа были война и сельское хозяйство. В том, что мы тысячу лет успешно защищаем нашу родину, есть заслуга и героев, проливавших свою кровь на поле брани, и наших крестьян, их жертвенности и усердия».

Турецкий лидер добавил: «Сегодня в политике многих государств прослеживается связь их продовольственной безопасности с национальной. Теперь к ней относятся как к одной из составляющих национальной безопасности, наряду с оборонной сферой, СМИ, промышленностью, технологической сферой и энергетикой. Для Турции это также совершенно справедливо. Зависимость от поставок продовольствия из-за рубежа для нас по крайней мере настолько же опасна, как и аналогичная ситуация в оборонной сфере».