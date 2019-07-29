Краснодар, 29 июля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. 13-летний подросток в бессознательном состоянии обнаружен 28 июля на улице Длинной в Краснодаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Мальчик был найден без сознания, с телесными повреждениями, в тяжелом состоянии. Ребенка госпитализировали. В настоящий момент его личность установлена — известно, что пострадавшему 13 лет. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

СК начал проверку по факту происшествия. Следователем устанавливаются обстоятельства. Где мать ребенка, пока неизвестно, следователи устанавливают ее местонахождение. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителем следственного управления по краю Вадимом Бугаенко.