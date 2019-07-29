Москва, 29 июля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва направил просьбу главе ЦИК РФ Элле Памфиловой ввести в рабочую группу ЦИКа по проверке жалоб на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму двух членов Общественной палаты Москвы. Об этом журналистам сообщил глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Отправил просьбу Элле Памфиловой ввести в рабочую группу ЦИКа по проверке жалоб на отказ в регистрации кандидатов в МГД двух членов ОП Москвы: генерал-майора полиции, бывшего главу ФМС России Ольгу Кириллову и замглавы Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева», — уточнил он.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы, которым отказали в регистрации на выборах. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 1 тыс. человек. Ранее Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобы на отказ в регистрации Андрея Бабушкина,Елены Русаковой, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой и некоторых других кандидатов.